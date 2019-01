Laureaten junior journalisten beloond met boekenpakket GUS

13u37 0 Diksmuide Het bestuur van het Davidsfonds Diksmuide beloonde alle laureaten en genomineerden van de junior journalistenwedstrijd met een boekenpakket. Drie deelnemers stoten door naar de provinciale voorronde.

Aan de editie van dit jaar deden 120 leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar mee van de vrije basisschool van Diksmuide, Woumen en Werken. Daarnaast schreven 29 leerlingen van het secundair van ’t Saam campus Aloysius een tekst. Het thema was meesterschap. Herlinde T’Jonck uit Keiem scoorde met haar verhaal over een meisje dat geselecteerd is voor de audities van The Voice Kids. Clara Boussemaere won met haar fantasierijk verhaal over magiërs. Cato Fiers uit Kortemark kon de jury overtuigen met ‘Hoi ik ben Anne’. Thijs Remaut uit Diksmuide schreef het beste opiniestuk dat getiteld was ‘De zoektocht naar meesterschap’. Herlinde, Cato en Thijs mogen naar de provinciale voorronde. De winnaar daarvan weten we op zondag 28 april in De Panne.