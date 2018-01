Langere files, want verkeerslichten kruispunt verkeerd geprogrammeerd 31 januari 2018

02u54 0 Diksmuide De verkeerslichten op het Diksmuidse kruispunt van de Maria Doolaeghestraat met de Admiraal Ronarchstraat, bekend als Stragier, zijn verkeerd geprogrammeerd. Gevolg: de file in de Esenweg en de Woumenweg is langer dan vóór er lichten stonden.

"Het Agentschap Wegen en Verkeer zal die fout eerstdaags rechtzetten. Ze krijgen dus een herexamen na hun tweede zit", verklaarde mobiliteitsschepen Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) aan de gemeenteraad.





Zowel oppositiepartij Idee 2006 als N-VA hadden felle kritiek over het verkeer in het stadscentrum dat onveilig verloopt. De fietsers hebben te weinig plaats, was het belangrijkste argument. "Uit onderzoek blijkt dat de tijd waarin alle richtingen rood licht hebben soms tot 20 seconden oploopt, terwijl dat maar drie seconden mag zijn", stelde Vanlerberghe.





"De lichten zullen ook nog beter afgestemd worden op het verkeer en hopelijk kan er ook rekening gehouden worden met de ochtend- en avondspits. Toch zal het fileleed in het centrum pas opgelost zijn als de zuidwestelijke omleidingsweg er ligt. Er is momenteel ook extra verkeersdruk op het kruispunt Stragier door de heraanleg van de Bortierlaan en de Rijkswachtstraat. Ik wil wel meegeven dat, ondanks de programmatiefout, de verkeerslichten wel al hun nut hebben bewezen. Uit de richting van Kaaskerke is er nauwelijks nog file en de chauffeurs rijden ook veel gestructureerder. Dat het voor fietsers smal is, beaam ik, maar we zitten met huizenrijen langs weerszijden van de weg. Je kan zelf een veiligere route uitstippelen." (GUS)