Langer in cel voor moord met Liégeoisgeweer 21 maart 2018

03u02 0

De 50-jarige William D.B. moet twee maanden langer in de cel blijven als verdachte voor de moord op zijn vrouw Isabelle Deschodt, op 18 juli vorig jaar in de Stationsstraat in Diksmuide. Dat heeft de raadkamer in Veurne beslist. William D.B. deed de moord lange tijd af als een ongeluk. Hij verklaarde dat hij aan het prutsen was met een antiek geweertje en zo per ongeluk Deschodt dodelijk raakte. Maar bij de reconstructie bleek al dat zoiets onmogelijk was en bovendien werd D.B. eerder al betrapt op leugens in het dossier. Het onderzoek naar de moord is nog steeds bezig. (JHM)