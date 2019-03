Lachen voor het goede doel in CC Kruispunt met Koen Crucke, Jacky Lafon en Jef De Smedt GUS

07 maart 2019

13u38 0 Diksmuide Wat is er nu leuker dan lachen en daarmee het goede doel steunen? De vzw De Helpende Hand uit Beerst, die kansarmen helpt, nodigt Koen Crucke, Jacky Lafon en Jef De Smedt uit die samen HD en D (Humor Ditjes en Datjes) brengen op zondag 17 maart in CC Kruispunt in Diksmuide.

Vzw De Helpende Hand, met de familie Despierre als initiatiefnemer en ondersteund door een team vrijwilligers, zet zich al jaren in voor de kansarmen en minderbedeelden in de regio Diksmuide. In Beerst is er een tweedehandswinkel en de vzw organiseert af en toe een bus naar Bobbejaanland voor mensen die anders niet naar een pretpark kunnen. Om de goede werking te garanderen, programmeert De Helpende Hand de humoristische theaterproductie HD en D oftewel Humor Ditjes en Datjes. Het wordt zondag 17 maart om 15 uur lachen geblazen in CC Kruispunt. Koen Crucke, Jacky Lafon en Jef De Smedt rijgen de grappen aan elkaar. Jacky Lafon is bovendien meter van vzw De Helpende Hand. Een ticket kost twintig euro. Reserveren kan op 0476/33.37.80 of mail naar mariejeanneforret@gmail.com.