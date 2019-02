Labo doorzoekt huis na steekpartij: 49-jarige man zwaargewond na ruzie door toedoen van drank JHM

Diksmuide Het laboratorium van de federale gerechtelijke politie hield maandag een sporenonderzoek in een woning langs de Generaal Baron Jacquesstraat, in het centrum van Diksmuide. In dat huis vond zaterdagnacht een steekpartij plaats waarbij een 49-jarige man uit Diksmuide zwaargewond raakte.

Na middernacht werden ambulanciers opgeroepen omdat een man er van een trap zou zijn gevallen. Eenmaal ter plaatse vonden de ambulanciers de situatie verdacht en ontdekten ze dat de man ook een steekwonde had. Met welk voorwerp, hoeveel keer en waar de man precies gestoken werd is onduidelijk. De politie werd verwittigd en die pakte dezelfde nacht nog een verdachte op. Zowel het slachtoffer als de verdachte zijn gekend bij de politie en houden zich overdag meestal op in het stadspark, waar ze alcoholische dranken nuttigen. Wellicht kregen ze daar ruzie wat zaterdagnacht uitmondde in de steekpartij. Het slachtoffer kreeg de eerste zorgen toegediend van een MUG-arts en werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou mogelijks ook een schedelbreuk hebben overgehouden door het incident op de trap. Doordat zowel het slachtoffer als de verdachte sterk onder invloed waren konden de verhoren pas maandag plaatsvinden. Ook het slachtoffer werd verhoord. Voorlopig is het nog erg onduidelijk wat er precies gebeurde in de woning. Daarom kwam het labo ook een sporenonderzoek houden waarbij ze mogelijks ook zochten naar het steekwapen.