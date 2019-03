Laatstejaars basisschool W’IJzer gaan de boer op en leren heel wat bij GUS

22 maart 2019

11u53 0 Diksmuide Dat het platteland een fantastische leeromgeving is, ontdekken de leerlingen van het zesde leerjaar van basisschool W’IJzer uit Diksmuide volop. Tien weken lang volgen ze een voormiddag les op boerderij De Zegge in Oudekapelle.

“Levensecht leren, dat is het opzet van onze plattelandsklas”, verduidelijkt directrice Charlot Van D’huynslager. “De leerlingen helpen Jorika Vandenbulcke van De Zegge bij haar dagelijkse taken op de boerderij. Ondertussen berekenen de kinderen bijvoorbeeld het volume van de maïskuil of vijver, werken ze met landmaten en volgen de weersomstandigheden op. Er is ook het sociale aspect. Ze leren samenwerken maar ook zelfstandig hun plan trekken.” School@Platteland is een initiatief van Hogeschool Vives, de dienst educatie en verbreding binnen het onderzoekcentrum voor land- en tuinbouw Inagro en de bezoekerscentra van de provincie West-Vlaanderen. 23 mei is de laatste dag dat de kinderen leren op de boerderij.