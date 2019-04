Kunstproject ‘We are water’ legt schoonheid IJzervallei vast in woord, beeld en muziek GUS

08 april 2019

10u36 7 Diksmuide Het Regionaal Landschap Westhoek liet verschillende kunstenaars los in de IJzer- en Handzamevallei. Het resultaat is ‘We are water’: een gratis publicatie, tentoonstelling en dit najaar een film en lp. Het water werkt inspirerend voor Westhoektalenten.

‘We are Water’ past in het overkoepelende project ‘Waterlanders’, dat twee jaar liep. Het Regionaal Landschap Westhoek zette de IJzer- en Handzamevallei in de kijker met een geanimeerd programma. “We wilden weten hoe kunstenaars het waterrijke gebied van de Westhoek ervaren”, zegt Nele Saint-Germain van het Regionaal Landschap. “Studio Basta, een bureau voor tuin- en landschapsarchitectuur uit Kortrijk, formuleerde een aantal abstractie ideeën voor nieuwe publieke ruimtes. Het zijn losse ideeën die niet direct realiseerbaar zijn, maar ze kunnen wel inspirerend werken. In Reninge stellen ze bijvoorbeeld een vlonder voor als extra aantrekkingspunt. Schrijver en dichter Maarten Inghels voer de IJzer af van Roesbrugge tot Nieuwpoort op een vlot in de vorm van het woord ‘water’. Onderweg legde hij contact met de mensen die langs de waterloop wonen en werken.”

Film en muziek

Sven Verhaeghe uit Poperinge legde als Westhoekbewoner verrassende plekjes en momenten vast in een film. “Twee jaar lang heb ik in deze streek gefilmd tijdens de vier seizoenen. Ik bracht vier generaties in beeld. Van de senioren van woonzorgcentrum Ten Anker in Nieuwpoort tot kinderen van een basisschool die ik uitnodigde om te ravotten op de boorden van de IJzer in Roesbrugge. Het cliché dat de Westhoeker een gesloten mens is, kan ik bevestigen, maar eens er vertrouwen is, werken ze graag mee. Ik hoop dat mijn film een vorm van meditatie mag zijn. Een wandeling ook vol prikkels door deze mooie regio.”

De muziek op de achtergrond is van de mannen van WXII gevormd door streekgenoten en muzikanten Peter Paelinck en Yves Bondue en fotograaf Luc Vanhoucke. “We creëerden de vier seizoenen op vinylplaat”, laat Yves weten. “We deden geluidopnames bij onder meer de Knokkebrug waar Houthulst, Diksmuide en Lo samen komen, de Viconia in Stuivekenskerke en het Eversam in Alveringem.” De film en de plaat zijn vanaf dit najaar verkrijgbaar.

Het Regionaal Landschap heeft een gratis publicatie klaar van ‘We are water’. Die kan je afhalen bij de bibliotheek in Poperinge, Vleteren, Lo, Alveringem, Houthulst, Diksmuide, Kortemark en Nieuwpoort. Tot eind juni loopt in het bezoekerscentrum De Blankaart in Woumen een tentoonstelling die nadien zal rondtoeren in de Westhoek. Info: www.rlwesthoek.be.