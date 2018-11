Kunstendag voor kinderen 15 november 2018

Op de kunstendag voor kinderen zondag is er zowel in De Panne als in Diksmuide een programma uitgewerkt. In het Atelier Felixble van Ciné Martiko in De Boare in De Panne maken kinderen zelf een animatiefilm. Je bent welkom van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur. Toegang is gratis. In Diksmuide is er op drie locaties iets te doen. Voor de workshop instrumentenbouw in muziekclub 4AD moet je vooraf zijn ingeschreven. 'Ans en Wilma Concertantes' is een muzikale voorstelling voor al wie ouder is dan zes jaar. Het begint om 14.30 uur in cc Kruispunt. In de bibliotheek zijn er tussen 13 en 17 uur doorlopend activiteiten. Het kapsalon en de tattooshop zijn gratis open. Meet jezelf een gek kapsel aan of laat een tekening airbrushen. Leuk is de workshop waarbij je van oude boeken beesten kan maken. Onder de gekke luisterboom weerklinken talrijke verhalen. Voor tieners is er een zoektocht met tablets uitgewerkt en ook kleuters komen aan hun trekken tijdens een knip- en plaksessie. (GUS)