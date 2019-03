Krokus Actief een succes: 170 kinderen genoten van de activiteiten GUS

08 maart 2019

08u05 0 Diksmuide In Diksmuide beleefden 170 kinderen een actieve vakantie tijdens Krokus Actief. Op vijf plaatsen na was het vakantiekamp volzet.

Er waren 45 kleuters en 125 kinderen van het eerste leerjaar tot en met het tweede middelbaar. Nieuw dit jaar was het aanbod van ‘Westhoek Vrijetijd Anders’, voor kinderen met een beperking. Fantasie, sport en spel met het accent op beleving stonden bij die groep centraal. Voor elke leeftijdsgroep was een ander activiteitenaanbod. Diksmuide biedt in elke vakantie een kamp aan. Schrijf je snel in voor de paas- en zomervakantie via sportdienst@diksmuide.be.