Kristof Rondelez nieuw raadslid voor N-VA 29 juni 2018

Kristof Rondelez (41) uit Keiem legde de eed af als nieuw gemeenteraadslid in Diksmuide. Hij zetelt bij oppositiepartij N-VA en volgt Bart Verbrugghe op, die naar Veurne is verhuisd. Kristof zal ook in oktober meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing. Hij is beroepshalve leerkracht lichamelijke opvoeding in verschillende scholen. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met voetbal. Op zijn eerste gemeenteraad kwam hij tussen bij het punt over de aankoop van een nieuwe hamerslinger- en discuskooi, waarin het stadsbestuur 29.500 euro investeert. De vorige was kapot omdat die niet was opgehaald tijdens stormweer. Hij moedigde sportschepen Marc De Keyrel (CD&V) aan om de gebruikers te wijzen op hun verantwoordelijkheid als ze de kooi gebruiken. (GUS)