Koe uit water gered 12 november 2018

In de Oudekapellestraat in Diksmuide belandde een koe gistermiddag rond 15 uur plots in het water van het vaartje. Het beest kon gelukkig nog de kop boven water houden. De brandweer van Diksmuide kwam langs en kon het dier bevrijden. (JHM)