Kinderopvangwijzer helpt ouders op weg 16 februari 2018

Vanaf 1 maart kan je via de website www.kinderopvangwijzer.be/diksmuide veel gemakkelijker de opvangmogelijkheden voor kinderen ontdekken en leren kennen. "In enkele klikken krijg je een overzicht van de beschikbare plaatsen in onze stad", geeft jeugdschepen Marc De Keyrel (CD&V) mee. "De opvangwijzer biedt een overzicht van alle kinderopvanginitiatieven, met telkens een fiche per initiatief met informatie, tarieven en vrije plaatsen. Je kan selecteren volgens de leeftijd van het kind, maar ook volgens het type of tijdstip van de opvang. We zetten op die website ook ons jeugdvakantiemagazine met alle vakantiekampen en speelpleinwerkingen in onze stad en dat voor kinderen tot achttien jaar. Zo kunnen ouders een pak tijd besparen." (GUS)