Kijk WK in 't Rooneplezier en win een tv 15 juni 2018

02u40 1

Café-uitbater Bart Vanhee van 't Rooneplezier in Woumen, rechtover natuurgebied De Blankaart, zendt alle WK-matchen uit op een groot scherm. Wie geluk heeft met zijn of haar kraslotje, maakt kans op een nieuwe televisie, een Espressoapparaat, waardebonnen en consumpties. "Maandag krijgen de eerste honderd klanten een shirt van 't Rooneplezier", nodigt Bart uit. "Ook tijdens de andere matchen van de Rode Duivels pakken we met een blikvanger uit. Op 28 juni bijvoorbeeld betalen de eerste tachtig klanten zes euro voor een halve liter bier en het speciale glas waarin ik dat serveer, mogen ze mee naar huis nemen."





(GUS)