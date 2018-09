Kies zelf waar deze bank komt te staan 05 september 2018

In het Diksmuidse dorp Nieuwkapelle staat een bank, maar die zoekt nog een definitieve plek. Suggesties zijn welkom op www.banktzktplek.be. De Landelijke Gilde van Driekapellen-Kaaskerke is de vereniging die achter het initiatief zit. "De mensen mogen kiezen uit vier locaties", zegt voorzitter Martin Obin. "Dat is bij het voetbalplein, het kapelletje op de hoek van de Lepelstraat en de Oude Zeedijk, de ligweide bij de put, of een plek bij de school. In afwachting van de definitieve plek staat de bank bij de kerk. Kiezen kan tot 7 september." (GUS)