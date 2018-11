Kerstshoppen kan auto opleveren 24 november 2018

02u26 0 Diksmuide Wie in december zijn inkopen doet bij de deelnemende handelaars in Diksmuide maakt kans om een nieuwe auto te winnen, aangeboden door garage Hosten-Durnez.

De vzw Centrummanagement en het stadsbestuur organiseren de eindejaarsactie die in totaal een prijzenpot van meer dan 16.000 euro omvat. Naast de auto vallen er ook fietsen, reischeques en Diksmuidebonnen te winnen. Al meer dan 80 handelaars zijn ingeschreven. Nieuw tijdens de eindejaarsperiode is de schaatspiste op de Grote Markt. "Het gaat om een piste uit kunststof waarop je met gewone schaatsen kan glijden. Dat is veel klimaatvriendelijker, want we moeten het ijs niet koud houden en de schaatsers riskeren ook geen natte broek als ze vallen", lacht burgemeester Lies Laridon (CD&V).





Gratis tickets

"We investeren er 16.000 euro in en de piste ligt er van 7 tot 17 december. Bij verschillende handelaars maak je momenteel kans op gratis tickets voor een schaatsbeurt. Anders kost het zeven euro of zes euro voor kinderen. In het weekend van 8 december zijn de kerstkraampjes op het marktplein open. In de Boterhalle loopt dan een kerstbeurs en ook het Begijnhof betrekken we bij het kerstgebeuren. Daarna plannen we nog randanimatie bij de schaatspiste zoals een kinderdisco, afterworkschaatsen of schaatsgames."





(GUS)