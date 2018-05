Kerk Lampernisse onttrokken aan de eredienst 04 mei 2018

De parochie Heilige Kruisverheffing in Lampernisse is samengevoegd met de parochie Sint Pharailis in Oostkerke. De kerk in Lampernisse is onttrokken aan de eredienst. Bisschop Lode Aerts heeft dat goedgekeurd. "Nu kunnen we onze procedure vervolgen om in de kerk van Lampernisse een urnenbegraafplaats in te richten", liet schepen van Kerkfabriek Martin Obin (CD&V) weten aan de gemeenteraad. Oppositieraadslid Marc Deprez (Idee Diksmuide) beklemtoonde nog dat er geen meerderheid was binnen de kerkraad voor de onttrekking aan de eredienst van de kerk in Lampernisse. "We blijven pleiten voor een stille gebedsruimte", besloot Deprez.