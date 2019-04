Kat sterft in zware garagebrand, huis onbewoonbaar verklaard Bart Boterman

06 april 2019

18u55 0 Diksmuide In de Keiemdorpstraat in Keiem woedde zaterdag rond 17 uur een zware brand in een garage aan een woning. De garage brandde volledig uit en het huis is onbewoonbaar door rookschade. De bewoners bleven ongedeerd, maar hun kat liet wel het leven.

De bewoners waren in de tuin bezig toen er plots een rookpluim uit de garage kwam. Ze belden de brandweer, maar toen die aankwam was de brand al ver gevorderd. “We hadden het vuur snel onder controle, maar we konden niet voorkomen dat de garage volledig uitbrandde. Dat ging gepaard met erg veel rook, zodat het volledige huis aangetast is door rookschade. In de garage hebben we nog de stoffelijke resten van de kat des huizes aangetroffen”, zegt brandweerkapitein Gino Crombez van de brandweer van Diksmuide.

Volgens hem is de brand op accidentele wijze ontstaan en zijn er geen tekenen van kwaad opzet. “Mogelijks door een defect elektrisch apparaat, maar gezien de schade is dat nog moeilijk te achterhalen. Er is geen branddeskundige aangesteld”, aldus Gino Crombez. De bewoners, mensen van middelbare leeftijd, keken met lede ogen toe. Hun woning is tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Er is inmiddels een onderkomen gevonden bij familie.

Na een interventie van twee uur keerde de brandweer huiswaarts. De verzekeringsmaatschappij is inmiddels ingelicht.