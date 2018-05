Kama's kinderbeelden nu te zien bij IJzertoren 05 mei 2018

Bij de IJzertoren is 'Floating Dreams' geopend. De expo bestaat uit 70 kinderbeelden creatief aangekleed door Kamagurka en met citaten van bekende medemensen. Het project staat symbool voor 70 conflicten die op dit moment wereldwijd woeden. Elk beeld is te koop voor 3.500 euro. Initiatiefnemers Museum aan de IJzer en Twice Projects schenken een deel van de opbrengst aan Child Focus en Moeders voor Vrede. Het stadsbestuur van Diksmuide heeft alvast één beeld gekocht. Ondertussen zijn er al een veertigtal de deur uit. "Het was een intens traject en een onverwachte opdracht, maar wel één die blijft hangen", vat Kamagurka het samen. Het kunstproject is tot en met 11 november te zien.





