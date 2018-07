Kajakken op Handzamevaart kan tot eind september 12 juli 2018

02u31 1 Diksmuide Op de Handzamevaart tussen Diksmuide en Kortemark mag je tot eind september kajakken.

Op een traject van ongeveer tien kilometer zijn drie pontons aangelegd. Na september worden die weer weggenomen om de natuur niet te beschadigen. Diksmuide en Kortemark hebben een overeenkomst afgesloten met de Vlaamse Milieumaatschappij die de waterloop beheert.





Diksmuide investeerde bijna 42.000 euro in twee pontons aan de Einsdijk en de Drie Mussen en Kortemark 16.000 euro in één aan de Barisdam. De provincie gaf een subsidie.





"We trekken volop de kaart van waterrecreatie", zegt Diksmuids toerismeschepen Karline Ramboer (sp.a-open). "Zo kijken we uit naar Waterrijk op 12, 19 en 26 augustus. We varen dan op het Zijdeling Geleed tussen Vladslo en Beerst."





Wie een kajak wil reserveren om een deel van de Handzamevaart af te varen, kan bellen naar 't Buitenbeentje op 0496/69.75.11. Inschrijven voor Waterrijk kan bij de toeristische dienst van Diksmuide op 051/79.30.50 of www.bezoekdiksmuide.be.





(GUS)