Juwelen gestolen na inbraak JHM

01 februari 2019

In de Pervijzestraat in Pervijze merkten bewoners woensdagavond op dat er was ingebroken in hun huis. Dieven hadden zich via een half openstaand raam een toegang verschaft tot de woning en hadden daarna het ganse huis doorzocht. De inbrekers gingen er uiteindelijk van door met juwelen en enkele luxe-artikelen. De politie werd woensdagavond op de hoogte gebracht van de inbraak en startte een onderzoek. De inbraak is een alleenstaand geval in de Diksmuidse deelgemeente.