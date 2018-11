Jongeman zwaargewond na nachtelijke slippartij 05 november 2018

02u21 4 Diksmuide Een 23-jarige bestuurder uit Diksmuide is vrijdagnacht zwaargewond geraakt bij een slippartij in de Alveringemstraat in Oudekapelle, deelgemeente van Diksmuide.

T.M. kwam even na 4 uur uit de richting van Alveringem gereden, toen hij de controle over z'n stuur verloor. Volgens de politie Polder werd de twintiger mogelijk verrast door de eerste vriestemperaturen, die het wegdek plaatselijk glad hadden gemaakt. De jongeman raakte van de weg af, knalde op een boom en kwam uiteindelijk in het midden van de weg tot stilstand. Hij bleef bij bewustzijn en kon zelf z'n familie opbellen. Die verwittigde uiteindelijk de hulpdiensten. De brandweer van Lo-Reninge snelde ter plaatse en moest T.M. uit het wrak bevrijden.





Breuken

De jongeman zat zwaar gekneld met zijn benen, waardoor de brandweerlieden bijna drie kwartier nodig hadden om hem uit z'n benarde positie te halen. Het slachtoffer werd onder begeleiding van de mug overgebracht naar het ziekenhuis van Roeselare. Hij liep verschillende breuken op, maar verkeerde niet in levensgevaar. Zijn wagen was rijp voor de schroothoop en werd getakeld.





(SDVO/foto De Voogt)