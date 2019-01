Jonge slager (19) viert ‘prijs voor beste paté’ net iets te uitbundig: 113 dagen rijverbod na dronken ongeval JHM

21 januari 2019

16u46 3 Diksmuide Een 19-jarige student van de slagerijschool in Diksmuide stond maandagochtend voor de politierechter na een ongeval met vluchtmisdrijf.

Op 6 februari werd in de Salons Saint-Germain in Diksmuide het ‘Festival van het Varkentje’ gehouden. Daar mochten de leerlingen van de slagersschool hun kunnen tonen. En onverwachts kaapte de 19-jarige man de prijs voor de beste paté weg. Dat moest uiteraard gevierd worden. “Die prijs kwam onverwacht en ik was er erg trots op”, sprak de jongeman. “Maar ik had wat gedronken en reed toch zelf naar huis. Na die botsing was ik in paniek en reed ik snel huiswaarts.” Hij botste met de hoek van zijn wagen tegen een andere auto. De tiener kreeg nu 6.400 euro boete, de helft met uitstel. Hij krijgt ook 113 dagen rijverbod, waarvan 23 effectief. Hij moet ook zijn praktisch rijexamen overdoen.