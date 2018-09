Johny Voners verzot op konijn met pruimen van Père et Mère 06 september 2018

02u27 0 Diksmuide In het nieuwe boek 'Dagschotel' van Johny Voners, uitgegeven door Lannoo, staan dertig Vlaamse en Brusselse brasserieën die een lekkere lunch met verhaal aanbieden. De acteur uit F.C. De Kampioenen kwam ook langs bij Père et Mère van Frans Saint Germain (64) en Ria Clyncke (60) in Diksmuide.

"Ik was aangenaam verrast door het bezoek van Voners, die ik tot voor kort alleen maar kende van zijn rol als Xavier Waterslaeghers", reageert Frans. "Hij wilde dertig lunches die niet meer dan 20 euro kostten bundelen in een boek. Hij koos voor onze konijnenschouders op wijze van moeder Anna. De liefde voor lekker eten kreeg ik van haar. Mijn ouders waren eenvoudige mensen, maar in het klaarmaken van een maaltijd stopte mijn mama graag veel tijd, en dat smaakte je. Ik laat de konijnenschouders even aanbakken, giet er streekeigen bier en wat fond over en vul aan met pruimen. Ik vind het leuk dat ik met dat lekkere receptje de aandacht heb gewekt, waardoor het een plaatsje heeft gekregen in een leuk, niet-klassiek kookboek." De bistro Père et Mère is twee jaar open. In Jelle Devisch (29) heeft Frans zijn rechterhand gevonden. Hij krijgt volgend jaar de zakelijke leiding over het restaurant. Frans en Ria blijven wel nog mee helpen. (GUS)