Johan Debruyne was in 2016 de eerste landbouwer in West-Vlaanderen met een eigen windmolen Van de wind en de zon tot de koeienmest GUS

06 april 2019

06u23 0 Diksmuide Van de 14 goedgekeurde kleine en middelgrote windturbines in Vlaanderen zullen er 12 in onze provincie staan. Drie jaar geleden was Johan Debruyne (52) uit Esen bij Diksmuide de allereerste landbouwer met een eigen windmolen. “Ondertussen wekken we al onze elektriciteit op een duurzame manier op. Zelfs de koeienmest kunnen we gebruiken”, lacht Johan.

De eerste oproep van Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD) voor kleine en middelgrote windmolens is met veertien goedgekeurde projecten een succes. Het gaat om windturbines met een vermogen van 10 tot 300 kilowatt. Van de 14 goedgekeurde zullen er weldra 12 in onze provincie staan vooral dan bij boerderijen of afvalverwerkingsbedrijven. De minister verdeelde een subsidiebedrag van anderhalf miljoen euro over de veertien turbines. Ondertussen is de tweede oproep gelanceerd. Die loopt tot eind mei. “De aanvragers kunnen tot zeventig procent van hun investering terugverdienen via de subsidie van de minister. Dat zal zeker meegespeeld hebben in het succes”, beseft Johan Debruyne. Samen met zijn echtgenote nam hij negentien jaar geleden het landbouwbedrijf met vleesvee over van zijn schoonouders. Hij kweekt het West-Vlaams roodrund dat hij samen met de bekende beenhouwer Hendrik Dierendonck uit Sint-Idesbald op de kaart heeft gezet. Twee jaar geleden kon hij als eerste in de provincie een kleine windturbine zetten bij zijn boerderij. “15000 euro heb ik daarin geïnvesteerd zonder een cent subsidie”, merkt Johan op.

Na vier jaar licht op groen

“Een goede boerderij is er één die zoveel mogelijk gesloten is”, legt Johan uit. “Wij telen gewassen die we in onze veevoeders verwerken. Daarnaast denken we voortdurend na over ons energieverbruik. Aanvankelijk investeerden we in zonnepanelen. Die produceren een half jaar goed maar tijdens de donkere wintermaanden hebben we er te weinig opbrengst van. Het idee om een eigen windturbine te plaatsen rijpte maar de politiek was er niet klaar voor. In 2012 al diende ik voor het eerst een aanvraag in. Ondertussen trok ik naar Nederland om te onderzoeken welke turbines er allemaal op de markt waren. Ook bij het innovatie- en kenniscentrum Greenbridge in Oostende klopte ik aan om mijn kennis daarover te voeden. Vier jaar na mijn eerste aanvraag had ik iets in gang gezet want de provincie keurde een beleidskader voor kleine en middelgrote windturbines goed. Gelukkig ben ik al die jaren strijdvaardig geweest en bleef ik overtuigd van de kracht van een kleine windmolen. Sinds eind 2016 staat hij op onze hoeve.”

Volledig op groene energie

“Omdat ik al zonnepanelen had mocht ik maar een turbine bijplaatsen met een productie van 3,5 kilowatt. Met beide groene investeringen kan ik al mijn elektriciteit opwekken. Vorig jaar kon ik zelfs 1000 kWh terug op het net steken. Om een optimaal rendement te hebben, installeerde ik de windmolen van vijftien meter hoog in het zuidwesten. Minimum vijftig meter van de bebouwing is noodzakelijk. Let erop dat de windmolen een certificaat heeft met productiecijfers. Geluidshinder en slagschaduw hebben we niet. En ook dode vogels door de slag van de wieken vonden we nog niet. Bovendien kan onze turbine niet over zijn toeren draaien. Ze is bestand tegen windstoten tot 160 kilometer per uur en blijft ook produceren als het stormt. Door de hydraulische mast kan ik die gemakkelijk zelf onderhouden. Jaarlijks smeren en alle bouten controleren; meer is er niet nodig. Het grote pluspunt van een windturbine is dat die dag en nacht, winter en zomer groene stroom opwekt. Als we onze zonnepanelen en windturbine qua opbrengst in een grafiek gieten dan stellen we vast dat we door die combinatie het hele jaar door ongeveer een gelijkaardige opbrengst van groene stroom hebben.”

Inventief

En Johan gaat nog een stap verder. “In de media wordt verkeerdelijk gezegd dat het de mest van koeien is die zorgt voor een grote CO²-uitstoot terwijl het eigenlijk hun adem is. De mest heeft zelfs nog een groen kantje. ’s Winters halen we via een circulatiesysteem warmte uit het water van de stalmest om onze zonneboiler op te warmen.”

Of de kleine windmolens de toekomst zijn voor iedereen betwijfelt Johan. “Een windmolen wekt te veel stroom op voor één gezin. In wijken en industriezones zou het wel perfect haalbaar zijn. Vooral aan de kust en in de Westhoek renderen windmolens optimaal. In het binnenland waait het veel minder. ‘Moet ik nu kiezen voor een windmolen of voor zonnepanelen?’ die vraag kreeg ik de voorbije jaren het meeste. Het antwoord is genuanceerd. Een varkensboer heeft vooral in de zomer veel elektriciteit nodig om zijn stallen te ventileren en is dan meer gebaat bij zonnepanelen. Een melkveebedrijf zal meer halen uit een windmolen omdat de melkmachines het hele jaar door draaien. Ik ben alvast blij met ons pionierswerk. Drie jaar later stel ik een groeiende interesse vast in windenergie en dat kan ik alleen maar toejuichen.”