Jeugdheld regisseert nieuwe stuk De Toverlantaarn 05 april 2018

02u45 0

Samuël Anastasi, bekend als hoofdrolspeler in de jeugdserie 'De regel van 3s', regisseert de nieuwste theaterproductie 'De Heksen' van De Toverlantaarn in Diksmuide. Vrijdag om 20 uur is er de première in cc Kruispunt. De andere data zijn 7 en 13 april om 20 uur en 8 en 15 april om 15 uur. "De Toverlantaarn koos voor een klassieker van Roald Dahl", zegt Samuël. Hij kwam bij De Toverlantaarn via Jeroen Logghe van het Diksmuidse jeugdtheater. "We brengen het verhaal van het jongetje Boy en zijn oma, die vertelt over echte heksen. Per ongeluk komen de twee terecht in het hotel waar ook de jaarlijkse heksenbijeenkomst plaatsvindt." Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de deur. Info: www.detoverlantaarn.be.





(GUS)