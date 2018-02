Jaar cel gevraagd voor aanhoudend partnergeweld 21 februari 2018

Het openbaar ministerie wil een celstraf van een jaar voor een 33-jarige man uit Diksmuide voor aanhoudend partnergeweld. De politie kwam de afgelopen jaren al verschillende keren tussenbeide omdat de Poolse man opnieuw had geslagen of het huis had verbouwd. "Zijn vrouw vergaf hem telkens opnieuw en trok haar klachten in. Er was wel al een bemiddelingsprocedure opgestart, maar die faalde. Op 28 september vorig jaar bereikte de situatie een kookpunt. Zijn vrouw wilde scheiden, omdat de man tot zestien blikken bier per dag dronk en niets van hun leven maakte. De beklaagde reageerde furieus en sloeg haar letterlijk bont en blauw. Het was hun zoontje die de politie belde om te zeggen dat de ruzie uit de hand liep", sprak de procureur, die de alcoholverslaving als de grootste boosdoener zag.





Beklaagde B.K. zit al zeven maanden in voorhechtenis. "Hier zit een volledig andere man dan op het moment van de feiten. Hij beseft wat hij heeft gedaan en is van de alcohol af geraakt. Hij wil vooral zijn leven herpakken. Geef hem een voorwaardelijke straf met voorwaarden", pleitte zijn advocaat. Vonnis 6 maart. (BBO)