Is er waterdichte oplossing voor lekkend zwembad? GUS

10 januari 2019

10u04 0 Diksmuide Op verschillende plaatsen druppelt er water uit het nieuwe competitiezwembad in Diksmuide. Gelukkig werd dat tijdens de testfase ontdekt en niet wanneer het al helemaal afgewerkt is. Naar de oorzaak is het gissen.

“Tijdens het kerstverlof hebben we de kuip van het wedstrijdbad op zijn waterdichtheid getest”, duidt sportschepen Marc De Keyrel (CD&V). “Meer dan 800.000 liter water hebben we erin gegoten om na te gaan of de laag die het water in de kuip moest houden zijn werk deed. Op een aantal plaatsen druppelde het water eruit. We pompen nu het zwembad volledig leeg. De aannemer zal dan zoeken naar de oorzaak. Hopelijk vinden we snel een waterdichte oplossing. Voorlopig komt de planning van de werken niet in het gedrang. Bedoeling is om ons nieuwe zwembad tegen de zomer open te krijgen. Of er vertraging zal zijn, hangt uiteraard af van de oorzaak. Eerstdaags verwacht ik meer nieuws. Het is trouwens niet uitzonderlijk dat er in een testfase zo’n problemen opduiken. Daarvoor dient zo’n test. Het is beter dat we het nu vaststellen dan wanneer de kuip volledig betegeld is.”