Internationale bende autozwendelaars opgepakt 21 februari 2018

Het gerecht in Veurne heeft een netwerk van internationale autozwendel blootgelegd. Negen vermeende bendeleden zijn voor de onderzoeksrechter gekomen en aangehouden.





Het onderzoek startte al in de zomer van 2016 toen een bewoner van Diksmuide bedrogen werd bij de verkoop van de wagen. De verkoper ontving slechts een fractie. De eigenaar diende een klacht in bij de politie. De federale politie in Veurne kreeg zowel in 2016 als 2017 gelijkaardige meldingen van gedupeerden en startte een onderzoek. Dat leidde naar een criminele organisatie met personen uit het voormalige Joegoslavië. Die kochten via internet tweedehandswagens aan van particulieren en overhandigden hen vervalste betalingsbewijzen via mail of WhatsApp. Zo verkregen ze de auto's zo goed als kosteloos. Ze zorgden ervoor dat de auto's een korte tijd verzekerd waren en verkochten die door op de automarkt aan de A12 in Wilrijk.





Samen met de Duitse autoriteiten en de Belgische politie zijn de sjacheraars opgepakt. Het gerecht heeft verscheidene luxewagens in beslag genomen. Er is al sprake van 38 feiten. Verscheidene auto's zijn teruggevonden in Polen. (JHM)