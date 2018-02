Intense samenwerking tussen 4 politiezones 03 februari 2018

03u17 0 Diksmuide De politiezones Westkust, Polder, Riho en Vlas ondertekenden gisteren een akkoord waardoor ze vanaf nu intenser zullen samenwerken.

Het gaat niet om een fusie tussen de zones, maar het is de bedoeling dat de zones inzet, personeel en middelen zullen uitwisselen. De samenwerking werd WVL4 gedoopt en loopt van het zuidelijkste punt van Kortrijk tot het noorden van De Panne, via een soort banaanvorm. Er zijn 858 personeelsleden te werk en het budget bedraagt samen ruim 89 miljoen euro.





De burger op straat zal er in eerste instantie weinig van merken.





"Maar achter de schermen betekent de samenwerking veel", verduidelijkt korpschef Nicholas Paelinck van Westkust.





"In de zomer zijn er manschappen tekort in de Westkust, en er op overschot in Riho. Die samenwerking loopt al. Maar ook op vlak van aankopen is het interessant: er hoeft in een zone niet aangekocht worden wat elders al beschikbaar is, en bij pakweg de aankoop van nieuwe vesten kunnen we groter én goedkoper aankopen. Dit akkoord stelt ons in staat om nieuwe soorten criminaliteit het hoofd te bieden: we wisselen info uit op vlak van ICT en Computer Crime Unit. Cybercriminaliteit wordt steeds belangrijker en daar moet de moderne politie antwoord op kunnen bieden." (JHM)