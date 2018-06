Infomarkt over omleidingsweg in Diksmuide 04 juni 2018

Donderdagavond 7 juni kom je tijdens een infomarkt in dienstencentrum Ten Patershove alles te weten over de omleidingsweg in Diksmuide. Tussen 20 en 22 uur staat het team van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) klaar om op vragen van geïnteresseerden te antwoorden. Het dossier van de omleidingsweg sleept al decennia aan maar binnenkort dient AWV de omgevingsvergunning in waarna het openbare onderzoek kan starten. Op de infomarkt zullen panelen staan over het wat en waarom van de weg en een stand van zaken. De nieuwe omleidingsweg moet het verkeer in het Diksmuidse stadscentrum gedeeltelijk ontlasten. De baan start bij de Eikhofstraat en komt uit op de Kaaskerkestraat. Op de Woumenweg en bij de Cardijnlaan zullen verkeerslichten staan. Op de Kaaskerkestraat zal een rotonde het verkeer in goede banen leiden. Een brug over de IJzer en een tunnel onder de sporen vervolledigen het traject. (GUS)