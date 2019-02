Indringende mazoutgeur uit rioleringen in Diksmuide en Klerken, door illegale lozing? JHM

19 februari 2019

12u59 0 Diksmuide De brandweer van Houthulst en Diksmuide krijgen al sinds gisterenavond tal van oproepen van bewoners en handelaars die een sterke mazoutgeur waarnemen in hun kelders.

De eerste oproepen waren gisterenavond in de Dorpsstraat in Klerken en sinds deze ochtend zijn er ook tal van meldingen in Diksmuide, zoals in de Wilgendijk, de Gasthuisstraat en de Generaal Baron Jacquesstraat in het centrum van Diksmuide. In Klerken ging het om een indringende geur van mazout die waar te nemen was in de kelder van een appartementsgebouwen. Elders ging het om particuliere woningen.De brandweer ging telkens ter plaatse en voerde metingen uit in de kelder. Daaruit bleek dat er inderdaad overal een indringende geur hangt maar dat de gemeten waarden onder de alarmdrempel blijven voor explosiegevaar. Uit onderzoek blijkt ook dat de geur afkomstig is uit de riolering. Hoe de mazout in de riolering is terechtgekomen zal onderzocht worden. Het is Infrax die de riolering in Diksmuide beheert en onderzoek zal voeren. Mogelijks gaat het om een illegale lozing in de riolering.Bewoners worden intussen aangeraden om zelf maatregelen te nemen. Zo wordt gevraagd om bij het waarnemen van de geur de woning maximaal te verluchten en alle rioolputjes of afvoerputten goed door te spoelen met water. Wie de zaak toch niet vertrouwt kan altijd de brandweer bellen.