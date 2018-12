Inbrekers vervolgd voor 18 feiten De twee riskeren 30 maanden cel maar ontkennen de meeste aantijgingen BBO

04 december 2018

15u49

Bron: Eigen info 0 Diksmuide Twee Macedoniërs van 28 en 43 moeten zich verantwoorden voor de strafrechter in Veurne voor een reeks inbraken in de regio in december 2017. Ze riskeren 30 maanden opsluiting en zitten bijna een jaar in voorhechtenis.

“De politiezone Polder constateerde dat er telkens eenzelfde Volkswagen Passat in de buurt rondreed toen er een inbraakmelding binnen kwam. Op 20 december 2017 kruiste een politievoertuig de Passat en daarin zaten beide beklaagden. In de auto lagen werkhandschoenen, zaklampen, mutsen, schroevendraaiers en de huurcontracten van twee auto’s, namelijk een Volkswagen Passat en Golf”, aldus de procureur tijdens het proces.

De verdachten werden via DNA, vingerafdrukken en schoenafdrukken gelinkt aan enkele inbraken in de buurt. De politie stuurde de gegevens door naar naburige politiezones en naar mate het onderzoek vorderde, dikte het lijstje met inbraken aan. Volgens het openbaar ministerie gaat het feiten in de gemeenten Houthulst, Beernem, Diksmuide, Oostkamp, Staden, Damme, Kortemark en Torhout. In totaal gaat het om zeven inbraken en elf pogingen.

De advocaten van de twee verdachten vonden het niet kunnen dat alle inbraken in de regio in de schoenen van hun cliënten worden geschoven. Ze gaven een drietal inbraken en een poging toe, omdat ze niet om de bewijslast heen konden, maar ontkenden de andere tenlasteleggingen. “Het getuigt van een grote vooringenomenheid van het parket. Voor de meeste feiten is er totaal geen bewijslast”, klonk het verweer. De rechter doet uitspraak op 18 december.