Inbrekers krijgen 30 maanden cel, maar komen wellicht snel vrij Bart Boterman

18 december 2018

15u56 0 Diksmuide Twee Macedoniërs zijn veroordeeld tot 30 maanden cel waarvan 10 met uitstel voor een reeks inbraken in de regio in december 2017. Aangezien ze al een jaar in voorhechtenis zaten, mogen ze hun cel mogelijk weldra verlaten na goedkeuring van de strafuitvoeringsrechtbank.

In de Politiezone Polder (Diksmuide, Houthulst, Koekelare en Kortemark) kwamen in het begin van december vorig jaar verscheidene meldingen van inbraken binnen. “De recherche constateerde dat bij inbraakmeldingen telkens dezelfde Volkswagen Passat in de buurt rondreed. Op 20 december 2017 kruiste een politievoertuig de Passat en daarin zaten beide beklaagden. In de auto lagen werkhandschoenen, zaklampen, mutsen, schroevendraaiers en de huurcontracten van twee auto’s, namelijk een Volkswagen Passat en Golf”, aldus de procureur tijdens het proces. Macdoniërs Djengis A. (43) en Igorcho T. (28) werden aangehouden.

Via DNA, vingerafdrukken en schoenafdrukken werden ze gelinkt aan enkele inbraken in de buurt. De politie stuurde de gegevens door naar naburige politiezones en naar mate het onderzoek vorderde, dikte het lijstje met inbraken en pogingen aan met feiten in Houthulst, Beernem, Diksmuide, Oostkamp, Staden, Damme, Kortemark en Torhout. In totaal gaat het om zeven inbraken en elf pogingen. Ze ontkenden enkele van de aantijgingen, maar de rechter achtte de meeste feiten bewezen aan de hand van het onderzoek.

Bijna vrij

Aangezien ze al een jaar in voorhechtenis doorbrachten en gevangenen na twee derde van hun straf kunnen vrijkomen mits akkoord van de strafuitvoeringsrechtbank, zouden de twee Macedoniërs binnenkort al kunnen vrijkomen. Ze kregen namelijk een straf van 30 maanden cel waarvan 10 met uitstel. Daarnaast moeten ze ook een geldboete en schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers die een claim indienden.