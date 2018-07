Inbrekers in oude Broedersschool op heterdaad betrapt 28 juli 2018

Twee inbrekers zijn gisterochtend op heterdaad betrapt in het gebouw van de voormalige Broedersschool in de Oostendestraat. De school staat al een tijd leeg en werd verkocht. Op dit moment loopt er wel een expo georganiseerd door Stad Onderstroom. In het gebouw staan verschillende schilderijen en kunstwerken tentoon, die veelal een verwijzing hebben naar het oude schoolleven. In mei werd er al eens ingebroken en gingen dieven er toen vandoor met wat elektrisch materiaal en 7 etsen van kunstenaars. De dieven konden toen ontkomen. Deze keer was het een alerte buurman die de inbrekers opmerkte. Hij hoorde lawaai en belde de politie. De inbrekers braken de school binnen via de kelder maar moesten vluchten toen de politie naderde. Ze reden weg en er ontstond een korte achtervolging. Hun auto werd door de politie klemgereden en de twee inbrekers konden gearresteerd worden. Het bleek dat ze geen buit konden maken in de school maar wel inbrekersmateriaal bij hadden. In hun auto werd ook een hoeveelheid speed gevonden. De twee mannen, een man van 28 uit Houthulst die goed bekend is bij de politie en nog maar recent verlost is van zijn enkelband, en een man van 32 uit Langemark-Poelkapelle werden door de onderzoeksrechter aangehouden. Er wordt onderzocht of zij ook iets te maken hebben met de inbraak in mei. De gestolen etsen zijn nog steeds spoorloos. (JHM)