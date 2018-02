Inbouwtoestellen in nieuwbouw gestolen 20 februari 2018

Dieven braken gisteren binnen in een nieuwbouwproject waar nieuwe woningen worden gezet langs de Vladslostraat in Vladslo. Ze braken enkele deuren open en gingen aan de haal met enkele inbouwtoestellen die al gemonteerd waren in de huizen. De projectontwikkelaar deed aangifte bij de politie. (JHM)