In de catacomben van het toekomstige zwembad GUS

25 maart 2019

14u55 0 Diksmuide Nu zaterdag 30 maart kan je éénmalig achter de schermen kijken van het toekomstige Diksmuidse zwembad dat in de zomer de deuren opent.

“De werken zitten op kruissnelheid en daarom willen we onze inwoners graag dit unieke moment aanbieden”, nodigt sportschepen Marc De Keyrel (CD&V) uit. “We tonen ook de tweede sporthal die zo goed als afgewerkt is. Samen met de aannemer hebben we een vast traject uitgestippeld. De bezoeker kan in de kelder onder de waterkuip lopen en ook de technische installaties zijn zeker het bekijken waard. Op informatieborden tonen we alle ontwerpen, technieken en de omgevingsaanleg. Tot slot verduidelijken we ook hoe duurzaam dit sportproject wordt. Dronebeelden tonen welke evolutie de uitbreiding van het sportcomplex heeft meegemaakt.” De aannemer en stadsmedewerkers staan zaterdag klaar om op alle vragen te antwoorden. Je bent tussen 9 en 17 uur welkom.