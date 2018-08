Illegaal water opgepompt 10 augustus 2018

In het Eierdreefje in Diksmuide heeft de politie gisteren een abnormaal hoge waterstand van de beek vastgesteld. Onbekenden hadden de metalen vuilopvangroosters verwijderd en die vervangen door metalen platen om de waterafvoer tegen te houden. Vermoedelijk werd op die manier illegaal water opgepompt. Het onderzoek loopt, maar voorlopig zijn er geen verdachten in beeld. (JHM)