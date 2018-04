IJzervallei in de kijker met popverbranding, fietsrit en poëtische vlottentocht 24 april 2018

02u31 0 Diksmuide Het project Waterlanders zet dit jaar de schoonheid van de IJzer- en Handzamevallei in de kijker met een film, een stropopverbranding, een fietstocht en een poëtische vlottentocht.

Kunstenaar Sven Verhaeghe uit Poperinge werkt dit jaar aan een film waarin hij natuur, seizoenen, rituelen en de mensen in de kijker zet. Hij doet dat samen met de creatieve mensen achter 'WXII', die muziek improviseren bij geluiden die ze horen op bijzondere locaties. Nu zondag 29 april bijvoorbeeld verbrandt Sven een stropop. De traditie wil dat zo'n vuurfeest geluk zou brengen bij de oogst. Wie wil meehelpen, kan mailen naar het e-mailadres mailwearewater@gmail.com of bellen naar Sven Verhaeghe op het nummer 0486/42.10.47. Het feest start vanaf 20 uur in Vrouw Hille Wal in de Steenstraat 85 in Kortemark. Maar er is meer. Vanaf juni lanceert het Regionaal Landschap de queeste 'Code Waterland'. Dat is een familiefietstocht in de Handzamevallei van 33 kilometer met op acht locaties een opdracht. En tot slot, leerlingen van het vijfde jaar houtbewerking van 't Saam campus Cardijn in Diksmuide bouwen een vlot met het woord 'water'. Gewezen Antwerpse stadsdichter Maarten Inghels zal eind augustus op dat vlot van Roesbrugge naar Nieuwpoort varen. Onderweg houdt hij een literair logboek bij van zijn ontmoetingen. Meer informatie over alle activiteiten vind je op de website www.wearewater.land. (GUS)