IJzerboomgaard nog niet toegankelijk 02 juni 2018

Het provinciale domein IJzerboomgaard langs de IJzer in Diksmuide is zo goed als afgewerkt, maar nog niet officieel geopend. Vandaag opent de Groene Kans bij dat terrein wel al zijn loods. Een gemiste kans, vindt raadslid Katleen Winne (Idee Diksmuide). "Blijft de IJzerboomgaard nog de hele zomer ontoegankelijk? Jammer, want de speeltoestellen en het water lonken." Burgemeester Lies Laridon (CD&V) bevestigt dat het provinciale domein niet toegankelijk is. "Het is een werfzone en die mag je niet betreden. De aanplantingen moeten nog gebeuren." Marc Deprez (Idee Diksmuide) onderlijnt dat groen aanplanten best in het voor- of najaar gebeurt, en niet in de zomer. (GUS)