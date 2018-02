Iedereen was 'zijn zeune' VOLKSFIGUUR HILAIRE SYOEN (81) ONVERWACHT OVERLEDEN GUDRUN STEEN

26 februari 2018

02u33 0 Diksmuide Diksmuide neemt donderdag om 10 uur afscheid van volksfiguur Hilaire Syoen (81). Een mens die leefde tussen het volk, zo kan je Hilaire het beste omschrijven. Als vaderfiguur sprak hij iedereen lachend aan met 'mijn zeune'.

Hilaire was getrouwd met Odette Soenen. Samen hadden ze drie kinderen, van wie de dochter overleden is, vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. "Ons pa was hield de familie bijeen. Hij zei niet veel, maar als hij sprak, luisterde je naar hem", typeert zoon Rik hem.





"Samen met ons ma zette hij zich in voor verschillende verenigingen. Vorige maandag was hij nog actief als vrijwilliger bij de bloedafname van het Rode Kruis. Na de shift zakte hij in elkaar. Hij werd nog gereanimeerd, maar hij heeft het uiteindelijk niet gehaald. Donderdag is hij overleden aan een hartfalen. In zijn leven is hij niet gespaard geweest van tegenslag, maar telkens krabbelde hij weer recht."





Dat bevestigt ook zijn kleindochter Elke Notable: "Voor zijn familie ging hij door het vuur. Op familiefeesten was hij de man die zei 'Kom we gaan er nog een drinken'. Een bezige bij ook in zijn tuin. Opa's tomaten waren de beste."





Verenigingen

Hilaire was actief in elf lokale verenigingen. Een belangrijk deel van zijn leven stond in het teken van de koers. Ruim een halve eeuw begeleidde hij als commissaris van de Wielerbond Vlaanderen meer dan drieduizend koersen. Tot aan zijn dood was hij voorzitter van de feestcommissie De Blankaartvrienden in Woumen. "Hij zou zijn veertigste verjaardag als voorzitter hebben gevierd dit jaar", zegt José Louwaege, ook al jaren lid van De Blankaartvrienden. "Hij had een sterk karakter en dat botste wel eens, maar zijn inzet voor talrijke verenigingen was immens. De jaarlijkse Blankaartstoet lag hem nauw aan het hart. Tot een paar jaar geleden was Hilaire ook worstenbakker tijdens de kermis."





Verder was de Woumenaar onder andere actief bij de lokale kaartersclub, jagers, vissers en de Blankaartvink.





Kwinkslag

Burgemeester Lies Laridon herinnert hem als een joviale volksfiguur. "De Orde van de Beuterwaeghe heeft hem jaren geleden gelauwerd tot ridder voor zijn inzet. Daarna sloeg hij zelf elk jaar de nieuwe ridders en jonkvrouwen tot de Orde tijdens de boter- en kaasfeesten. Met een kwinkslag zorgde Hilaire voor de vrolijke noot. Hij zag iedereen even graag en die liefde was wederzijds."





De afscheidsplechtigheid vindt nu donderdag om 10 uur plaats in de Sint-Adreaskerk in Woumen.