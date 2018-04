Idee Diksmuide: "Stad mist economische visie" 07 april 2018

02u43 1 Diksmuide Oppositiepartij Idee Diksmuide vindt dat het huidige stadsbestuur een economische visie mist.

"Zo goed als alle gelijkvloerse panden in de Schipstraat in het centrum van de stad staan leeg", stelt voorzitter Claude Vindevogel vast.





"Die straat zou een gezellige verbinding moeten worden tussen de Generaal Baron Jacques- en de Reuzemolenstraat. Een kunstproject op de lange blinde muur zou voor extra dynamiek zorgen. Een ander triest voorbeeld is het Schoolpand waar nog nooit echt veel activiteit geweest is. In de Generaal Baron Jacquesstraat zijn er dan weer vijf brillenwinkels op een traject van een halve kilometer. Het bestuur zou beter zelf een bril opzetten om iets aan de economische achterstand te doen."





Leegstandtaks

Burgemeester Lies Laridon (CD&V) wijdt de leegstand in de Schipstraat vooral aan de hoge huurprijs, tot 1500 euro per maand. "Toen Claude Vindevogel nog centrummanager was in Diksmuide stelde hij net voor om de Schipstraat als winkel-wandelcircuit in te richten. Kunst op de muur, daarover kunnen wij als stadsbestuur niet beslissen, want dat is een private eigendom. We heffen een leegstandstaks en binnenkort lanceren we een promofilmpje."





(GUS)