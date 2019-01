Huisdokter voor het eerst schepen GUS

10 januari 2019

11u37 0 Diksmuide De stemmen zijn geteld, de burgemeesters en schepenen bekend - op enkele uitzonderingen na. Sommigen staan voor een tweede ambtstermijn of meer, voor vele anderen wordt 2019 het begin van een nieuwe politieke uitdaging. Onze reporters gingen bij hen langs en vroegen wat zij de komende zes jaar zoal in petto hebben voor hun stad of gemeente.

Diksmuide Jan Van Acker (65) wordt schepen van Cultuur, Sociale Zaken, Gezondheid, Erfgoed en Archief. Na jaren oppositie bij Idee Diksmuide zit hij nu aan de andere kant van de tafel.

Jan Van Acker is al veertig jaar huisarts in Diksmuide en geëngageerd. Rond de eeuwwissel behaalde hij door zelfstudie nog een master wijsbegeerte. “Daar leerde ik dat iedereen zijn talenten moet delen met de maatschappij waarin hij leeft”, vertelt Jan. “Onder impuls van Marc Deprez en met de aanmoediging van wijlen mijn schoonbroer Patrick Geers zette ik in 2006 mijn eerste politieke stappen. Die interesse moet in de genen zitten want oud-premier Achilles Van Acker is een verre verwant en ook mijn (over)grootvader waren volksvertegenwoordiger en senator.” Zijn bevoegdheden als nieuwe schepen zijn hem op het lijf geschreven. “Cultuur is inderdaad een grote interesse”, bevestigt Jan. “Dat gaat van muziek tot literatuur. Ook reizen doe ik graag. Mijn kinderen en vier kleinkinderen zijn mijn oogappels. Mijn politieke uitdaging is cultuur dichter bij de mensen brengen. Als voorzitter van het bijzonder comité sociale zaken zal ik me inzetten voor armoedebestrijding en de eerstelijnsnoden zoals juridisch advies en partnergeweld. Tot slot verdient Diksmuide het label erfgoedgemeente.”