Honderden mensen bezoeken werf sporthal en zwembad GUS

30 maart 2019

15u33 0 Diksmuide De open wervendag op de site van de tweede sporthal en het zwembad in de Pluimstraat in Diksmuide is een succes. Zaterdagvoormiddag kwamen al meer dan 500 mensen op bezoek. Nog tot 17 uur kan je in de catacomben van het nieuwe sportcomplex.

“De tweede sporthal is tegen 1 mei gebruiksklaar. Na de paasvakantie volgt een tweede waterdichtheidstest van het zwembad. Streefdatum om het zwembad te openen is 1 september”, laat sportschepen Marc De Keyrel (CD&V) weten. Dat nieuwe zwembad bestaat uit een wedstrijdbad met acht banen, een instructiebad met beweegbare bodem en een peuterbad. Door de waterrecuperatie kan er 5.070.000 liter leidingwater bespaard worden. Buiten legt het stadsbestuur een joggingparcours aan en verruimt het zijn cyclocrossparcours. Alles samen, gebouwen en omgeving, investeert Diksmuide 18,8 miljoen euro in zijn sportinfrastructuur.

Marijn Janssens (36) van Sportbar Timeout zette alvast zijn vernieuwde loungeterras buiten om de vele bezoekers te ontvangen. “Ik run deze zaak tweeënhalf jaar en heb een concessie voor achttien jaar. Vanaf 1 september verhuizen we onze zaak naar de straatzijde. In onze nieuwe horecazaak zullen we binnen 160 en buiten 250 zitplaatsen hebben. Ik finaliseer momenteel mijn opleiding voor restauranthouder want ik wil er ook kleine gerechten serveren. Mijn uitgebreide bier- en koffiekaart springt ook in het oog. Ik streef ernaar een volkscafé te creëren anno 2020. Daarmee bedoel ik dat iedereen hier welkom is in een gezellige sfeer en een eigentijds kader. Mijn terras bijvoorbeeld bestaat uit heel veel gezellige hoekjes afgewerkt met hout en kleurrijke accenten zoals mijn bloemen in oude wijnvaten of de vele lichtjes aan mijn parasols. De nieuwe sporthal en het zwembad zullen zeker een meerwaarde zijn. Ik kijk al uit naar de opening.”