Hondenloopweide in de Diamantstraat is open

31 januari 2019

10u04 0 Diksmuide Diksmuide heeft zijn tweede hondenloopweide in de Diamantstraat geopend. Drie jaar geleden vond de inhuldiging van die in de Beerstblotestraat plaats. Dat zijn de enige twee plaatsen waar een hond vrij rond mag lopen.

Het terrein in de Diamantstraat is 507 vierkante meter groot. De hondenloopweide was een initiatief van de vroegere schepen van Dierenwelzijn Karline Ramboer die nu als onafhankelijk raadslid zetelt. Medewerkers van de groendienst legden het vorig najaar aan. Er zijn wel een aantal spelregels. Baasjes moeten de rust van de woonbuurt respecteren en hun hond dus niet nodeloos laten blaffen. Gebruik eigen hondenpoepzakjes want een hondenloopweide is geen hondentoilet. Er is een vuilbak aanwezig. Honden mag je nooit alleen achter laten op de weide. Voor de baasjes is een rust- en picknickbank voorzien.