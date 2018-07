Hond opgesloten in snikhete wagen 09 juli 2018

Op de parking van de Colruyt in de Rijkswachtersstraat in Diksmuide hebben voorbijgangers vrijdag in de late middag een hond opgemerkt die opgesloten zat in een veel te warme auto zonder verluchting.





Omdat ze het baasje niet konden vinden, belden ze de politie. Die vroeg de brandweer het dier te bevrijden. Net toen ze aankwamen, kwamen ook de eigenaars de winkel uitgewandeld. De hond werd uit de auto gelaten en stelde het goed. De baasjes kregen een fikse uitbrander. (JHM)