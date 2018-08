Hok op boerderij brandt uit 04 augustus 2018

In de Vlastraat in Kaaskerke ontstond gisteren rond 7 uur brand op een boerderij. Achteraan het erf vloog een opslaghok om onduidelijke reden in brand. De brandweer kon het vuur snel blussen, maar het hok liep zware schade op. (JHM)