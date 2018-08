Hof ter Boone: "Deelname was bijzondere ervaring" STREEKGENOTEN DOEN MEE IN 'MET VIER IN BED' 11 augustus 2018

02u46 0 Diksmuide Het landelijke Sint-Jacobskapelle bij Diksmuide telt 102 inwoners en twee bed & breakfasts. Eén daarvan is 'Hof ter Boone', die komende dinsdag om 21.15 uur te zien is in het VTM-programma 'Met Vier in Bed'.

Johan Vandamme en Marleen Covereur, beide 56 jaar, zijn de gezichten van het logeeradresje met vier kamers en weides voor de paarden. "Onze zaak voor aanhangwagens in Ichtegem wordt gerund door onze zoon. Ik spring nog bij. Er was dus tijd en ruimte om de droom van Marleen waar te maken", zegt Johan. "In een gebouw in onze tuin, met zicht op de IJzertoren, richtten we vier ruime kamers in waarvan de namen verwijzen naar de Eerste Wereldoorlog. De sporen van die woelige periode zijn in onze streek nog goed te zien. Marleen hecht veel belang aan een ontbijt met streekproducten. Al onze zuivelproducten komen van boerderij 't Hof van de Rhille in Woumen en ons vlees halen we bij Nautilius in Diksmuide waar de beenhouwer nog zelf zijn charcuterie maakt. De confituren maakt Marleen zelf. Extra troeven zijn onze zwemvijver, buitensauna en hottub. Zelf zijn we paardenliefhebbers. In onze stal is ruimte voor de paarden van onze gasten. Ook koetsen kunnen we gemakkelijk een plek geven. Vooral mensen uit eigen land vinden de weg naar onze bed and breakfast. Aanvankelijk stond ik sceptisch tegenover tv-aandacht, maar mijn vrouw en een gaste hebben me kunnen overtuigen. Het is een bijzondere ervaring geworden, waar we ook nieuwe vrienden hebben gemaakt."





(GUS)