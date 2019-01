Hier kan je geflitst worden in zone Polder Jelle Houwen

03 januari 2019

14u43 0

Politiezone Polder kondigde op vier plaatsen een snelheidscontrole aan in de week van 7 tot 13 januari. In Kortemark zal er geflitst worden in de Amersveldestraat en de Zarren-Lindestraat. In Koekelare is dat het geval op de Belhuttebaan, in Houthulst in de Stationsstraat en in Diksmuide in de Kaaskerkestraat. Naast deze aangekondigde snelheidscontroles zijn er ook altijd andere controles mogelijk.