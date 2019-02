Hier kan je geflitst worden in politiezone Polder deze week JHM

19 februari 2019

De politiezone Polder houdt deze week op haar grondgebied weer een aantal aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden deze week plaats tot 24 februari. Er zal geflitst worden in de Koekelarestraat en de Lichterveldestraat in Kortemark, op de Belhuttebaan in Koekelare, in de Stationsstraat in Houthulst en op de Iepersteenweg in Diksmuide. Er zijn ook altijd onaangekondigde snelheidscontroles mogelijk.