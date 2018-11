Herdenking zet Westhoek op wereldkaart REGIO VERWELKOMDE VOORBIJE 4 JAAR 2,7 MILJOEN OORLOGSBEZOEKERS GUDRUN STEEN

08 november 2018

02u22 1 Diksmuide Het kenniscentrum Westtoer berekende dat er al 2,7 miljoen WOI-herdenkingsbezoekers de Westhoek bezochten sinds 2014. Meer dan de helft daarvan zal de regio ook na dit jaar ontdekken. In 2020 is de wederopbouw het nieuw oorlogsthema waarrond Westtoer initiatieven zal ontwikkelen.

"We hadden gehoopt op 2,5 miljoen maar hebben er nu al 200.000 meer", blikt Westtoer-directeur Stefaan Gheysen tevreden terug. "Het topjaar was 2014 met 789.500 bezoekers. Daarna hadden we er telkens om en bij het half miljoen. Dit jaar, tot eind oktober, staat de teller op 461.000 maar we verwachten nog veel mensen op het komende driedaagse herdenkingsweekend in Zonnebeke en Ieper. De meest succesvolle expositie was CWRM in De Palingbeek in Ieper die 245.000 mensen bezochten. De helft van de herdenkingsbezoekers kwam uit het buitenland waarvan 33 procent uit het Verenigd Koninkrijk. Australië, Canada, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland waren samen goed voor vijf procent. Elke nationaliteit had zijn eigen interesse. De Belgen trokken graag naar het Museum aan de IJzer en de Dodengang in Diksmuide of naar het Westfront in Nieuwpoort. De Britten richtten zich op sites in de ruime regio Ieper. Wat ons extra motiveert is dat zes op de tien bezoekers ook na dit jaar de Westhoek niet links zullen laten liggen. Daarop spelen we in met een themajaar rond de Wederopbouw in 2020."





Booming business

Miguel Bouttry (39) uit Nieuwkerke zegde in 2009 zijn vaste job bij de gemeente Houthulst op om zijn bedrijf Rent a Guide op te richten, gespecialiseerd in gidsbeurten op maat.





"Velen verklaarden me gek: mijn vaste job opgeven om zelfstandig gids te worden?! Maar door de oorlogsherdenkingsperiode schreven we een succesverhaal", reageert Miguel. "Al in 2013 steeg de interesse voor onze rondleidingen door de vele media-aandacht voor initiatieven rond de Eerste Wereldoorlog. Het jaar daarop was het drukste ooit met liefst 650 gidsbeurten waarvan ik er zelf 350 heb gedaan. Ik kon terugvallen op een groep van vijftien freelancers om alle werk de baas te kunnen. Het doelpubliek was bijzonder divers: van gezinnen tot verenigingen en bedrijven. De eerste twee jaren leidden we vooral Vlamingen (20 %) rond, daarna waren het de Engelsen (65 %) en Nederlanders (13 %). Na dat hectische jaar vielen we terug op jaarlijks ongeveer 500 gidsbeurten. 2016 was het kalmste jaar door de aanslagen in Brussel en Parijs en omdat er dan geen grote slagen herdacht werden. Er was een groot verschil in aanpak tussen de nationaliteiten. De populairste gidsbeurt bij de Vlamingen was zonder twijfel de Ieperboogtour met zijn typische bezienswaardigheden. Tijdens die rit van drie uur bezochten we onder meer Essex Farm Cemetery in Boezinge, de Duitse begraafplaats in Langemark, Tyne Cot Cemetery in Passendale en Hill 60 in Zillebeke. Vreemd dat die tour zo in trek was bij hen want zij vochten daar helemaal niet. Toen ik voorstelde om het IJzerfront te bezoeken, verkozen ze toch de regio Ieper. De Britten wilden een persoonlijk verhaal, het liefst opgehangen aan een gesneuveld familielid. Met hen kwamen we vaak uit bij een kleine hoeve of een omgeploegde akker waar volgens de archieven hun geliefde om het leven kwam. Telkens een emotioneel moment was dat."





Kraterbosje

"Ook de Nederlanders wilden liever naar minder gekende plekjes zoals 'het kraterbosje'. Dat is een groen gebied op de heuvelrug van Bellewaerde en in de buurt van het Hooge Crater Museum in Zillebeke. Daar kan je nog de oorlog in het landschap zien zoals de kleine kraters, het monument voor de tunnelgravers en het zicht op de Ieperse skyline."





"Ook in trek waren de Duitse loopgrachten van Bayernwald en de Pool of Peace in Wijtschate en ik ging regelmatig naar het monument van het kerstbestand bij Ploegsteert. De Nieuw-Zeelanders nam ik mee naar het New Zealand Memorial Park in Mesen en de Canadezen naar het Crest Farm, het Canadese monument in Passendale."





"Het was de voorbije jaren zo hectisch dat ik heb besloten om Rent a Guide voor onbepaalde tijd in de frigo te stoppen. Zes maanden lang zal ik me toeleggen op het schrijven van een roman en daarna zien we wel. Ik trek me terug in Bourgogne."